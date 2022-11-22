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Вчера, 10:01

Портфель автокредитования в России может вырасти до 1,4 млрд рублей к концу 2023 года

УрБК, Москва, 05.06.2023. Портфель автокредитования в России по итогам 2023 года может вырасти на 14-16% до 1,4 млрд руб. Ранее ожидалось, что объем рынка окажется на уровне 2021 года — 953 тыс. кредитов на 1,1 млрд руб. Обновленный прогноз подготовило рейтинговое агентство НКР, сообщает «Коммерсантъ».

Улучшение ожидаемых показателей связано с ростом цен и реализацией отложенного спроса. Покупатели привыкают к неопределенности в экономике, и крупные покупки становятся для них не так страшны. Также частично повлияло возобновление программы льготного автокредитования.

В то же время остаются актуальны факторы, которые могут замедлить восстановление автокредитования. Например, в связи с ростом цен и дефицитом новых автомобилей у потребителей растет срок владения имеющимся в данный момент транспортом. Вдобавок сохраняется дефицит новых автомобилей.

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