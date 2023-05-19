Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц увеличился на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,3%, за месяц — вырос на 0,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 426 квартир в уральской столице.

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