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Сегодня, 17:02

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,23%

УрБК, Москва, 02.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,94 руб., евро — 87,24 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,23%, европейской — на 0,09%.

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