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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 29 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 107 тыс. 119 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 0,7%.

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