План социальной газификации Свердловской области дополнен еще 2 тыс. домов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области более чем на 2 тыс. домов расширен план социальной газификации. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
Большая часть добавленных в план-график домовладений располагается в Верх-Нейвинском, Белоярском, Среднеуральском городских округах, муниципальном округе Алапаевск и Нижнесергинском районе. Теперь региональная программа включает в себя примерно 94,5 тыс. домов.
Программа финансируется за счет внебюджетных средств Единого оператора газификации ООО «Газпром газификация» в рамках заключенного Свердловской областью соглашения на общую сумму более 16 млрд руб.
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Более 25 тыс. жителей Свердловской области получили газ в свои дома в рамках ...10.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес в план-график догазификации дополнительно 4,5 тыс. домохозяйств региона
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об обновлении плана ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...06.06.2022 В план-график газификации Свердловской области внесли еще 20 тыс. домов
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В план-график газификации Свердловской области до 2030 года внесли еще 20 тыс. домов. ...