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План социальной газификации Свердловской области дополнен еще 2 тыс. домов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области более чем на 2 тыс. домов расширен план социальной газификации. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

Большая часть добавленных в план-график домовладений располагается в Верх-Нейвинском, Белоярском, Среднеуральском городских округах, муниципальном округе Алапаевск и Нижнесергинском районе. Теперь региональная программа включает в себя примерно 94,5 тыс. домов.

Программа финансируется за счет внебюджетных средств Единого оператора газификации ООО «Газпром газификация» в рамках заключенного Свердловской областью соглашения на общую сумму более 16 млрд руб.

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