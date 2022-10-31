ЕВРАЗ принимает участие в озеленении Качканара и направит на эти цели 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. ЕВРАЗ направил 1 млн руб. на озеленение Качканара. При поддержке компании в городе и в поселке Валериановске уже высажено более 550 саженцев различных деревьев. Также в центре города будет создан масштабный цветник.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, деревья и кустарники высажены на территории горнопромышленного колледжа, на набережной поселка Валериановска и на других общественных пространствах. Участниками акции по озеленению стали учащиеся и педагоги образовательных учреждений, жители города, работники ЕВРАЗ КГОК, представители администрации.







Также в июне при благотворительной поддержке ЕВРАЗа в Качканаре стартует конкурс «Лучшая клумба своими руками» среди команд общеобразовательных организаций. На мероприятии дети и взрослые разработают дизайн цветника, высадят цветы и будут в течение лета за ними ухаживать.



«Озеленение городов — часть экологической политики ЕВРАЗа. Акция «Семейное дерево» — это еще и замечательный семейный праздник! Горожане семьями высаживают деревья, заботятся о них в дальнейшем», — сказала директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.







Также ее поддержал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев и отметил, что планируется и дальше развивать и благоустраивать территории Качканара и Валериановска.







Отметим, что акция «Семейное дерево» будет продолжена на Урале осенью. Кроме того, в Нижнем Тагиле работники ЕВРАЗ НТМК и их семьи высадят 100 деревьев на одной из общественных территорий.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа