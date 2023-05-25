Средняя цена «квадрата» недвижимости на первичном рынке Свердловской области за год выросла на 6,7%

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Средняя цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке жилья Свердловской области в мае составила 88 тыс. 717 руб. За три месяца этот показатель вырос на 0,5%, за год — на 6,7%, говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».



При этом средняя цена кв. метра студий в регионе в мае составила 97 тыс. 682 руб. (+1,7% за три месяца, +0,5% за год), «однушек» — 90 тыс. 902 руб. (-0,8%, +4,4%), «двушек» — 88 тыс. 323 руб. (+1,3%, +9,2%), «трешек» — 82 тыс. 434 руб. (+0,4%, +8,6%).



В городах области за последние три месяца рост средних цен наблюдался в Первоуральске (16,2%), Верхней Пышме (1,9%), Нижнем Тагиле (0,4%), снижение отмечено в Заречном (2,1%) и Березовском (0,2%).