В партнерскую сеть банкоматов УБРиР вошел банк «Открытие»

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Банк «Открытие» стал частью партнерской сети банкоматов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Владельцы карт последнего смогут снимать деньги со счета или пополнять его в банкоматах «Открытия» без комиссии, сообщает пресс-служба УБРиР.



Это соглашение позволило увеличить партнерскую сеть УБРиР более чем на 3,6 тыс. банкоматов. Сеть устройств «Открытия» имеет федеральный масштаб.



«Мы расширяем возможности для наших клиентов, чтобы в любой момент они могли иметь доступ к наличным деньгам. И для этого могли воспользоваться ближайшим банкоматом. Поэтому, имея большой опыт интеграции банкоматных сетей, мы объединяемся с крупными игроками рынка. Для нас это важный шаг в развитии бизнеса, а для клиента удобный сервис, которым можно пользоваться везде по стране», — отметил директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.



На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 23 тыс. 640 устройств. В число партнеров входят Альфа-Банк, ВУЗ-банк, АкБарс, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и «Открытие». Объединение банкоматных сетей позволит повысить доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны.