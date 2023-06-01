Клиенты УБРиР могут воспользоваться без комиссии банкоматами еще одной финансово-кредитной организации

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. АО «Газпромбанк» отменил комиссию на снятие или пополнение карточных счетов в своих банкоматах для клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Партнерская сеть УБРиР расширилась более чем на 4 тыс. устройств. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.«Функция внесения и снятия наличных остается одной из самых востребованных в банкоматах. Клиент хочет иметь возможность совершать эти операции круглосуточно и в любом регионе. Естественно, что чем шире партнерская сеть банка, тем потребителю комфортнее. Расширение банкоматной сети повысит доступность услуг для наших клиентов за счет увеличения числа партнерских устройств в разных регионах страны», — отметил Максим Тамошкин, руководитель блока развития цифровых каналов и сервисов самообслуживания УБРиР.Использование карт УБРиР в банкоматах АО «Газпромбанк» будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами банка.На сегодняшний день сеть УБРиР, включая собственное оборудование и устройства банков-партнеров, насчитывает более 28 тыс. 600 банкоматов. Партнерами сети являются Альфа-Банк, банк АкБарс, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк.