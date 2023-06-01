УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:07

Клиенты УБРиР могут воспользоваться без комиссии банкоматами еще одной финансово-кредитной организации

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. АО «Газпромбанк» отменил комиссию на снятие или пополнение карточных счетов в своих банкоматах для клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Партнерская сеть УБРиР расширилась более чем на 4 тыс. устройств. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты УБРиР могут воспользоваться без комиссии банкоматами еще одной финансово-кредитной организации
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

«Функция внесения и снятия наличных остается одной из самых востребованных в банкоматах. Клиент хочет иметь возможность совершать эти операции круглосуточно и в любом регионе. Естественно, что чем шире партнерская сеть банка, тем потребителю комфортнее. Расширение банкоматной сети повысит доступность услуг для наших клиентов за счет увеличения числа партнерских устройств в разных регионах страны», — отметил Максим Тамошкин, руководитель блока развития цифровых каналов и сервисов самообслуживания УБРиР.

Использование карт УБРиР в банкоматах АО «Газпромбанк» будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами банка.

На сегодняшний день сеть УБРиР, включая собственное оборудование и устройства банков-партнеров, насчитывает более 28 тыс. 600 банкоматов. Партнерами сети являются Альфа-Банк, банк АкБарс, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.06.2023 В партнерскую сеть банкоматов УБРиР вошел банк «Открытие»

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Банк «Открытие» стал частью партнерской сети банкоматов Уральского банка реконструкции ...

02.11.2021 Клиенты УБРиР получили возможность без комиссий снимать наличные в банкоматах ВТБ

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получили возможность без ...

28.07.2021 Клиенты УБРиР и Райффайзенбанка смогут вносить и снимать наличные в банкоматах обоих банков без дополнительных комиссий

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. Партнерская сеть Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) после объединения ...

19.07.2021 Владельцы карт УБРиР или ПСБ могут пользоваться банкоматами обоих банков без комиссий

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Владельцы карт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) или Промсвязьбанка ...

08.09.2014 ОАО «УБРиР» увеличило лимиты по пополнению карточных счетов в банкоматах «Альфа-банка» для клиентов

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2014. «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) увеличил лимиты по пополнению ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (255)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.