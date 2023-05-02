Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 53,5 пункта

УрБК, Москва, 01.06.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ вырос с 52,6 пункта в апреле до 53,5 пункта в мае. Об этом сообщает «Прайм» на основе данных S&P Global.
Рост показателя говорит об улучшении условий работы производственных компаний. Это увеличение индекса — самое крупное за последние три месяца. Уточним, что значение PMI выше 50 говорит о росте экономической активности, ниже — о спаде.
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