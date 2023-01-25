В Екатеринбурге стартовала рекламная кампания в честь 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге стартовала рекламная кампания, посвященная 300-летию уральской столицы. Первый из 480 билбордов, которые будут установлены на территории мегаполиса в рамках проекта, появился в Кировском районе на перекрестке улиц Блюхера и Мира.
Заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин отметил, что уже в ближайшее время в городе появятся и другие медийные поверхности с символикой юбилея.
«Кампания будет полномасштабной. Развесим порядка 480 баннеров, плюс задействуем мультимедиаэкраны. Вокруг рекламной кампании мы придумаем несколько конкурсов. Надеемся, что горожане будут носить майки с символикой, бизнесмены — делать продукцию с символикой Екатеринбурга», — сказал Сергей Плахотин.
Для рекламной кампании было выбрано два слогана: «Сердцем всегда с тобой» и «Екатеринбург — город для тебя». Всего в проекте примут участие 25 известных жителей города и области, в том числе фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, режиссер Алексей Федорченко, звезды «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, глава города Алексей Орлов, Герой России Дамир Юсупов, космонавт Сергей Прокопьев.
На первом билборде, появившемся в городе, изображен депутат Законодательного собрания Свердловской области победитель «Дакара» Сергей Карякин.
Сергей Плахотин также добавил, что в ближайшее время будут изготовлены наклейки с юбилейной символикой. Предприниматели Екатеринбурга смогут украсить ими входные группы офисов и предприятий.
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