Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,86 руб., евро — до 86,28 руб.

УрБК, Москва, 31.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 11.05 мск курс американской валюты составляет 80,86 руб., европейской — 86,28 руб. На момент закрытия торгов 30 мая курс доллара США составлял 81,15 руб., евро — 87,19 руб.

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