Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 63,17 коп., до 80,68 руб., евро — на 61,06 коп., до 86,51 руб.