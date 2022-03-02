ММК вошел в число победителей областного конкурса «Меняющие мир»

УрБК, Магнитогорск, 30.05.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) занял первое место в номинации «Лучший работодатель», а «ММК-МЕТИЗ» вошел в число победителей в номинации «Почетный благотворитель» на областном конкурсе социальных достижений «Меняющие мир». Кроме того, благотворительный фонд «Металлург» выиграл в номинации «Благотворительная и добровольческая деятельность некоммерческих организаций».



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, достижение ММК отражает приверженность компании принципам устойчивого развития. В том числе носит системный и долгосрочный характер социальная поддержка работников, их семей, а также жителей территорий присутствия Группы ММК. Как отмечают специалисты, ежегодные затраты группы компаний на благотворительность и реализацию социальных программ составляют около 3 млрд руб.



«ММК обеспечивает работников доступом к широкому спектру медицинских услуг, предоставляет компенсацию стоимости санитарно-курортного лечения и детского отдыха, а также широкие возможности для занятия спортом и физической культурой. Компания финансирует программу по стимулированию рождаемости, поддержке материнства и многодетных семей. Также ММК реализует жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства», — говорится в сообщении.



Уточняется также, что конкурс, организатором которого уже 20 лет выступает Законодательное собрание Челябинской области, проводится в шести номинациях. В нем принимают участие организации, индивидуальные предприниматели и южноуральцы, ведущую благотворительную и волонтерскую деятельность. В этом году дипломы победителей вручили представителям 45 предприятий и организаций и 15 добровольцам.



Добавим, что системная работа ПАО «ММК» в области устойчивого развития регулярно находит отражение в профессиональных рейтингах и конкурсах. Так, по итогам 2022 года ММК стал лидером в блоке «Социальная политика и персонал» с максимальным балом среди всех участников рейтинга устойчивого развития журнала «Эксперт». Также в 2022 году ММК стал финалистом престижной международной премии в сфере работы с персоналом Investors in People Awards.