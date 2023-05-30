ММК вошел в число победителей конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

УрБК, Магнитогорск, 10.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) победил в конкурсе социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Почетный благотворитель». Награждение состоялось в здании Законодательного собрания Челябинской области, сообщает управление информации и общественных связей ММК.



Добавим, что в конкурсе традиционно участвуют организации, реализующие социальные и благотворительные проекты в регионе. Лауреаты выбираются в шести номинациях: «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», «Лучший работодатель», «Благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность некоммерческих организаций», «Лучшие благотворительные проекты», «Доброволец года» и «Почетный благотворитель».



«ММК уже многие годы сохраняет статус градообразующей и социально ориентированной компании, добровольно принимающей на себя ряд социальных обязательств перед персоналом, партнерами и региональным сообществом. Только в прошлом году компания направила на благотворительность, реализацию социальных программ и развитие территории присутствия свыше 3,4 млрд руб.», — рассказали в пресс-службе предприятия.



Отметим, что в числе победителей конкурса «Меняющие мир» 2024 года есть и другие предприятия Группы ПАО «ММК». Так, в номинации «Лучший работодатель» отмечены ООО «Механоремонтный комплекс» и ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». В номинации «Благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность некоммерческих организаций» в числе лучших назван Благотворительный фонд «Металлург», основным благотворителем которого является ПАО «ММК».