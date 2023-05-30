ММК вошел в число победителей конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

УрБК, Магнитогорск, 30.05.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) занял первое место в номинации ...27.04.2022 Благотворительный фонд ММК вошел в топ-10 лучших НКО в рейтинге 2022 по версии АСР и RAEX
УрБК, Магнитогорск, 27.04.2022. Инициатором создания и основным меценатом благотворительного фонда «Металлург» является ...14.01.2020 «ММК-МЕТИЗ» стал призером конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»
УрБК, Магнитогорск, 14.01.2020. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) стал ...07.12.2018 Фонд «Металлург» стал одним из победителей всероссийского конкурса социальных инноваций и качества услуг
УрБК, Магнитогорск, 07.12.2018. Завершен всероссийский конкурс социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее — ...15.05.2018 Благотворительный фонд «Металлург» стал лауреатом конкурса «Меняющие мир»
УрБК, Магнитогорск, 15.05.2018. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский ...