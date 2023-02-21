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Сотрудники «Россети» — МЭС Урала в 2023 году обновят более 1,7 тыс. изоляторов в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установят более 1,7 тыс. новых изоляторов на пяти магистральных ЛЭП Тюменской области в 2023 году. В результате повысится надежность электроснабжения для местного населения численностью более 1,5 млн человек.

«Изоляторы — важный элемент воздушной линии электропередачи. Они создают изоляционный промежуток между проводом и элементами опоры. Новые изоляторы российского производства, выполнены из закаленного стекла, обладает высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, уже завершены работы на ЛЭП 500 кВ «Луговая — Тюмень» протяженностью 317 км. Отмечается, что данная линия электропередачи задействована в электроснабжении столицы региона и крупных добывающих предприятий. Также до конца года энергетики заменят изоляторы еще на четырех линиях электропередачи: 500 кВ «Демьянская — Пыть-Ях», «Тюмень — Беркут» и «Тобол — Тюмень», а также 220 кВ «Сотник — Ильичевка».

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