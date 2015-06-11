Правительство РФ утвердило стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ федеральным льготникам

УрБК, Москва, 30.05.2023. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единый порядок предоставления мер социальной поддержки для всех регионов страны. Оно вступит в силу с 1 июля 2023 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
Ранее правила предоставления льгот регулировались разными правовыми актами и могли различаться.
Теперь компенсации по оплате ЖКУ в размере до 50% от стоимости могут получить ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф. Средства на эти выплаты предоставляются из федерального бюджета.
Кроме того, согласно обновленному порядку, будут установлены унифицированная форма заявления на предоставление компенсации и перечень документов, необходимых для получения льготы. Срок принятия решения о предоставлении льготы будет составлять не более 10 рабочих дней.
При этом отмечается, что у региональных и муниципальных органов власти сохранится право при назначении аналогичных мер из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные требования предоставления такой помощи.
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