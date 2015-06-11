УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:23

Правительство РФ утвердило стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ федеральным льготникам

УрБК, Москва, 30.05.2023. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единый порядок предоставления мер социальной поддержки для всех регионов страны. Оно вступит в силу с 1 июля 2023 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Ранее правила предоставления льгот регулировались разными правовыми актами и могли различаться.

Теперь компенсации по оплате ЖКУ в размере до 50% от стоимости могут получить ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф. Средства на эти выплаты предоставляются из федерального бюджета.

Кроме того, согласно обновленному порядку, будут установлены унифицированная форма заявления на предоставление компенсации и перечень документов, необходимых для получения льготы. Срок принятия решения о предоставлении льготы будет составлять не более 10 рабочих дней.

При этом отмечается, что у региональных и муниципальных органов власти сохранится право при назначении аналогичных мер из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные требования предоставления такой помощи.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.06.2015 Свыше 200 тыс. екатеринбуржцев получили компенсацию за оплату коммунальных услуг

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2015. В первом квартале 2015 года специалисты комитета социальной политики администрации ...

26.05.2015 С 1 июня компенсацию на оплату услуг ЖКХ можно будет оформить в офисах МФЦ

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2015. С 1 июня этого года прием граждан по вопросам предоставления компенсации расходов на ...

07.07.2014 В I полугодии 2014 года из бюджета Екатеринбурга выделено 1,3 млрд рублей на выплату компенсаций для оплаты ЖКХ

Администрация Екатеринбурга в I полугодии 2014 года выделила из городского бюджета около 1,3 млрд руб. на выплату ...

27.09.2013 Заявление о компенсации расходов на ЖКХ в Екатеринбурге теперь можно подать через Интернет

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2013. Заявление о компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ теперь можно продать через Единый ...

12.01.2010 ОАО «Свердловэнергосбыт» прекратило предоставление льгот по оплате электроэнергии бытовыми абонентами

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2010. С 1 января 2010 года ОАО «Свердловэнергосбыт» прекратило расчет и предоставление ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Май 2023 (642)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18