Правительство РФ утвердило стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ федеральным льготникам

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2015. В первом квартале 2015 года специалисты комитета социальной политики администрации ...

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2015. С 1 июня этого года прием граждан по вопросам предоставления компенсации расходов на ...

С 1 июня компенсацию на оплату услуг ЖКХ можно будет оформить в офисах МФЦ

Администрация Екатеринбурга в I полугодии 2014 года выделила из городского бюджета около 1,3 млрд руб. на выплату ...

В I полугодии 2014 года из бюджета Екатеринбурга выделено 1,3 млрд рублей на выплату компенсаций для оплаты ЖКХ

Заявление о компенсации расходов на ЖКХ в Екатеринбурге теперь можно подать через Интернет

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2013. Заявление о компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ теперь можно продать через Единый ...