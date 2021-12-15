Свердловчане получили льготы по имущественным налогам за 2023 год на общую сумму 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На Среднем Урале более 9,5 тыс. юридических и 2,3 млн физических лиц воспользовались льготами при уплате налогов на имущество за 2023 год. Так, юрлица получили льготы на сумму 4,3 млрд руб., физлица — 1,8 млрд руб., сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы Свердловской области.
Согласно действующему законодательству, физическому лицу, у которого возникло право на льготу по тому или иному основанию, не нужно сообщать об этом в налоговый орган. К таким категориям граждан относятся пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
При этом продолжает действовать заявительный порядок предоставления льгот — любое лицо имеет право обратиться с заявлением о налоговой льготе, если она не была предоставлена по тем или иным причинам. Сделать это можно при личном обращении в любой налоговый орган, через МФЦ, а также направив обращение по почте или через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Предоставление налоговых льгот по имущественным налогам юридическим лицам производится в аналогичном порядке. Для этой категории налогоплательщиков также реализован и широко применяется беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Однако для юрлиц продолжает действовать широкий перечень налоговых льгот, которые могут быть предоставлены только на основании заявления.
Законодательство о налогах и сборах не содержит установленных для налогоплательщиков сроков направления заявлений о представлении налоговых льгот. Тем не менее уже в апреле 2024 года налоговыми органами будут формироваться налоговые уведомления для физических лиц и сообщения об исчисленных суммах налогов для юридических лиц. Поэтому инспекторы ФНС рекомендуют налогоплательщикам, имеющим право на налоговые льготы по имущественным налогам, представить заявления о наличии права на льготу до 15 марта 2024 года.
Напоминаем, что с полной информацией о налоговых льготах можно ознакомиться с помощью сервиса
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», расположенного на официальном сайте ФНС России.