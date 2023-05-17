В Екатеринбурге потратят 4,9 млн рублей на создание велопарковок и парковочных столбиков

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на создание 30 велопарковок и 240 парковочных столбиков. Стартовая цена торгов — 4 млн 902 тыс. руб., сообщается на сайте госзакупок.
Новые объекты будут установлены с целью развития туристической инфраструктуры в туристском центре города в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Исполнитель должен будет разработать дизайн-проект, конструкторскую документацию, изготовить и установить объекты.
Прием заявок будет идти до 7 июня 2023 года.
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