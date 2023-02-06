Алексей Орлов ответил на вопросы горожан о благоустройстве города на страницах «Вечернего Екатеринбурга»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Глава муниципалитета Алексей Орлов дал ответы горожанам в рубрике «Острые вопросы» на страницах газеты «Вечерний Екатеринбург». Более всего жителей интересовали вопросы, посвященные городскому благоустройству.



Так, глава Екатеринбурга рассказал уральцам, что в парк рядом с Дворцом спорта в ближайшее время вернут скамейки, отправленные на ремонт. Срубленные деревья за цирком будут убраны в ближайшее время. А в парке Энгельса, помимо благоустроительных работ, предусмотрен уход за растениями.



Алексей Орлов также ответил жителям уральской столицы на обращение, связанное с работой общественного транспорта. В частности, горожане сообщили, что водители автобусов № 083 и № 056, следуя из Соснового бора, не останавливаются на остановке Дунайская при наличии ожидающих пассажиров. Глава города ответил, что с водителями машин будут проведены беседы о необходимости соблюдения стандартов перевозок.



Кроме того, глава Екатеринбурга рассказал горожанам, что делать, если услуги по уборке подъездов оказываются некачественно. Так, жильцы вправе обратиться в организацию с требованием перерасчета платежей либо снижения оплаты. Кроме того, Алексей Орлов сообщил, что в адрес УК «Чкаловская», на работу которой жаловались уральцы, администрация города направила соответствующее письмо.