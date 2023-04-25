В Ревде на площади 350 кв. метров горят четыре частных дома

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Ревде произошел пожар на улице Ильича. Горят четыре частных дома и надворные постройки, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 350 кв. метров. В результате происшествия пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение.
В борьбе с огнем задействованы 22 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.
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