Свердловская область до 2025 года получит средства на строительство восьми медицинских объектов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Свердловская область получит средства на строительство восьми медицинских объектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Более 4 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области», который утвержден губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Всего в рамках госпрограммы Минстроя на указанные цели предусмотрено 8,8 млрд руб. В том числе из федерального бюджета привлечено 4,1 млрд руб., 363 млн руб. — из областного бюджета. До 2025 года предстоит привлечь еще 4,5 млрд руб. На эти средства будут созданы семь поликлиник и одна амбулатория», — рассказал замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.
Новые учреждения появятся в Серове, Березовском, Артемовском, Арамили, Екатеринбурге и поселке Верхние Серги. Все медицинские объекты будут строиться с применением механизма заключения контрактов под ключ. Этот формат включает выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках одного контракта. За счет этого снижается время на проведение конкурсных процедур и работа начинается в кратчайшие сроки.
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