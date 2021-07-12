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Власти Екатеринбурга пообещали предпринимателям помощь в разработке и реализации инвестиционных проектов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Власти Екатеринбурга обеспечат предпринимателям поддержку и сопровождение их инвестиционных проектов на этапе планирования и реализации. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сопровождение инвестиционных проектов способствует созданию в Екатеринбурге благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, привлечения инвесторов в экономику города, а также защиты их интересов», — говорится в сообщении.

Так, согласно документу, муниципалитет будет оказывать бизнесменам поддержку в виде комплекса мероприятий при разработке и реализации инвестиционного проекта. В частности, будут проводиться консультации по вопросам, связанным с подготовкой инвестиционного проекта; организовываться совещания с целью устранения препятствий в ходе работы, предлагаться информационная поддержка при взаимодействии с ведомствами различных уровней власти.

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