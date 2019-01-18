На базе «Атомстройкомплекса» екатеринбургские застройщики обсудили нормативы тепловой защиты зданий

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Крупнейшие представители строительного рынка Екатеринбурга и государственной экспертизы присоединились к круглому столу, посвященному тепловой защите зданий. В мероприятии также участвовал ведущий научный сотрудник лаборатории «Строительная теплофизика» НИИСФ РААСН Павел Пастушков — разработчик действующего в России СНиП 2302-2003 свода правил 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Встреча была организована Ассоциацией РСО «Союз стройиндустрии Свердловской области», а площадку предоставила компания «Атомстройкомплекс». Директор объединения Владимир Левченко уточнил, что такие встречи носят рабочий характер и происходят регулярно. Они направлены на разъяснение действующих нормативов представителям отрасли и получение обратной связи для их разработчиков, актуализацию нормативной базы в соответствие с тенденциями строительной индустрии.
«Пятидесятый свод правил вышел в 2012 году, однако вступил в силу в 2015 году, несколько раз в документ вносились изменения. За эти годы при содействии «Союза стройиндустрии» мы провели в Свердловской области несколько встреч с участниками отрасли, сняли все вопросы к формулировке и обоснованности требований и сумели достичь взаимопонимания по большинству пунктов как с производителями строительных материалов, так и с проектными, строительными организациями», — отметил П. Пастушков.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
В ближайшее время в свод правил будут вноситься изменения. Взаимодействие выстроено таким образом, что представители свердловской стройиндустрии смогут тоже участвовать в корректировке нормативной базы и поделиться своими предложениями с разработчиком.
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