УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю увеличился на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 0,3%, за месяц — на 0,35%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 438 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 130 дней.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю увеличился на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

16.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

10.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю снизился на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

27.02.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

27.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Май 2023 (612)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18