Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,86 руб., евро — до 85,76 руб.

УрБК, Москва, 26.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 11.00 мск курс американской валюты составляет 79,86 руб., европейской — 85,76 руб. На момент закрытия торгов 25 мая курс доллара США составлял 80,16 руб., евро — 86,07 руб.

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