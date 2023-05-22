Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,86 руб., евро — до 85,76 руб.

УрБК, Москва, 26.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 11.00 мск курс американской валюты составляет 79,86 руб., европейской — 85,76 руб.
На момент закрытия торгов 25 мая курс доллара США составлял 80,16 руб., евро — 86,07 руб.
УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...22.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,99 руб., евро — до 86,32 руб.
УрБК, Москва, 22.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...11.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,49 руб., евро — до 82,64 руб.
УрБК, Москва, 11.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...10.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,55 руб., евро — до 85,13 руб.
УрБК, Москва, 10.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...05.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...