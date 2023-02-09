Жители УрФО за год реструктурировали кредитную задолженность на 43 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. С 1 марта 2022 по 31 марта 2023 года жители Уральского федерального округа (УрФО) реструктурировали в банках почти 100 тыс. кредитов на общую сумму 43 млрд руб. Это 2% от общей задолженности населения УрФО. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



По собственным программам кредитных организаций пересмотрен 91% кредитов. Остальные — в соответствии с «санкционными» кредитными каникулами и ипотечными каникулами. Первое место по оформлению реструктуризации занимают потребительские кредиты, второе — кредитные карты, третье — ипотека.



Чаще всего менялись условия кредита в Свердловской области — 35 тыс. займов на 15 млрд руб. Следом идут Челябинская область (25 тыс. на 9 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (15 тыс. на 8 млрд руб.).