Госдума отклонила законопроект о праве граждан самостоятельно фиксировать некоторые нарушения ПДД

УрБК, Москва, 26.05.2023. Государственная дума отклонила правительственный законопроект, который позволил бы гражданам самостоятельно фиксировать некоторые виды нарушений правил дорожного движения и отправлять снимки или видео с ними в ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Передавать материалы с нарушениями планировалось с помощью отдельного приложения. Сейчас в столице действует сервис «Помощник Москвы», обладающий схожим функционалом. Этот опыт планировалось масштабировать на всю Россию и расширить список нарушений, о которых можно сообщать.



Отказ принять инициативу депутаты объяснили отсутствием проекта постановления от правительства РФ. Также нет сведений о порядке выделения в федеральном бюджете денег на разработку необходимого программного обеспечения.