Свердловская область занимает третье место в России по спросу на сварщиков

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В течение 2023 года работодатели открыли в России 37,2 тыс. вакансий для сварщиков. Это на 18% больше, чем годом ранее, сообщается в исследовании hh.ru.
На Свердловскую область приходится 5% от всех подобных вакансий по стране. С этим результатом она делит второе и третье место с Челябинской областью (тоже 5%), уступая только Башкортостану (5,4%).
Наибольший спрос на сварщиков наблюдается в разделах «Строительство, недвижимость» (16%), «Металлургия, металлообработка» (12%), «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 8%), «Автомобильный бизнес» (7%), «Услуги для бизнеса» (5%), «Добывающая отрасль» (3%).
В Свердловской области уровень предлагаемой зарплаты колеблется от 68 тыс. 966 руб. до 137 тыс. 931 руб. Медианная зарплата по России составляет 75 тыс. руб.
Среди причин высокого уровня зарплат для сварщиков — большое число вакансий для работы вахтовым методом. На них приходится 41% предложений о работе. Вдобавок большинство вакансий требует опыт работы: 66% — от одного года до трех лет, 25% — от трех до шести лет, 1% — более шести лет. Только в 7% объявлений готовы взять кандидата без опыта работы.
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