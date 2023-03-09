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Вчера, 17:43

В России число пайщиков-физлиц в ПИФах выросло на 8,6% за квартал

УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам I квартала 2023 года число пайщиков-физических лиц выросло на 8,6%, составив 8,6 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

В основном люди приходят в биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Это объясняется низкими комиссиями и простотой покупки. Но у розничных инвесторов растет спрос на закрытые ПИФы. В первую очередь это касается фондов, ориентированных на аренду коммерческой недвижимости.

Средневзвешенная доходность биржевых ПИФов составила 10,6%, открытых ПИФов — 11,8%.

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