В России число пайщиков-физлиц в ПИФах выросло на 8,6% за квартал

УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам I квартала 2023 года число пайщиков-физических лиц выросло на 8,6%, составив 8,6 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.



В основном люди приходят в биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Это объясняется низкими комиссиями и простотой покупки. Но у розничных инвесторов растет спрос на закрытые ПИФы. В первую очередь это касается фондов, ориентированных на аренду коммерческой недвижимости.



Средневзвешенная доходность биржевых ПИФов составила 10,6%, открытых ПИФов — 11,8%.