Власти Екатеринбурга реализуют программу «социальной догазификации» на отдаленных территориях города

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Власти Екатеринбурга продолжают реализацию программы «социальной догазификации». Особое внимание уделяется отдаленным территориям муниципалитета, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В марте этого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов сформировал межведомственную комиссию по организации газоснабжения населения. В рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области в план-график включено 2,5 тыс. объектов, подлежащих газификации на территории столицы Урала до 2028 года.



На текущий момент газификация отдаленных территорий переходит в активную фазу. В рамках программы будет построено свыше 4 км распределительных газопроводов на улице Визитной в Малом Истоке и в квартале улиц Специалистов — Былинной — Таволжской — переулка Креничного в поселке Исток. У жителей более 120 домов появится возможность подключиться к системе газоснабжения.



Кроме того, было заявлено, что ведется проектирование газопроводов для населения поселка Березит и села Верхнемакарово.