УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:21

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил состав комиссии по вопросам газоснабжения города

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал межведомственную комиссию для организации газоснабжения населения. Ее участниками стали представители муниципалитета и АО «Екатеринбурггаз», сообщает пресс-служба горадминистрации.

По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга Александра Брагина, совет создан по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для решения вопросов, связанных с подключением к газу домов жителей города.

«К настоящему моменту региональным оператором газификации принято в работу 1 тыс. 783 заявки; заключен 1 тыс. 501 договор о техническом присоединении, подключено 505 объектов», — отмечают специалисты Управления ЖКХ.

Также отмечается, что городские власти нацелены газифицировать и отдаленные территории региона. Так, уже ведется проектирование газопроводов для населения поселка Березит и села Верхнемакарово.

Добавим, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил размер максимальной субсидии на подключение к газу до 250 тыс. руб. Для покрытия расходов на газификацию размер стандартной субсидии повышен с 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил размер максимальной субсидии на подключение к газу до 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об увеличении размера ...

30.06.2022 Из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга будет выделено около 464 млн рублей в качестве субсидий на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень организаций, управляющих ...

09.09.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в муниципалитете с 14 сентября

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона ...

23.06.2021 Глава Екатеринбурга утвердил обновленный состав архитектурно-градостроительного совета города

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении обновленного ...

10.02.2021 Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга. Торжественная церемония ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (472)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18