Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил состав комиссии по вопросам газоснабжения города

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал межведомственную комиссию для организации газоснабжения населения. Ее участниками стали представители муниципалитета и АО «Екатеринбурггаз», сообщает пресс-служба горадминистрации.
По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга Александра Брагина, совет создан по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для решения вопросов, связанных с подключением к газу домов жителей города.
«К настоящему моменту региональным оператором газификации принято в работу 1 тыс. 783 заявки; заключен 1 тыс. 501 договор о техническом присоединении, подключено 505 объектов», — отмечают специалисты Управления ЖКХ.
Также отмечается, что городские власти нацелены газифицировать и отдаленные территории региона. Так, уже ведется проектирование газопроводов для населения поселка Березит и села Верхнемакарово.
Добавим, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил размер максимальной субсидии на подключение к газу до 250 тыс. руб. Для покрытия расходов на газификацию размер стандартной субсидии повышен с 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об увеличении размера ...30.06.2022 Из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга будет выделено около 464 млн рублей в качестве субсидий на замену лифтов
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень организаций, управляющих ...09.09.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в муниципалитете с 14 сентября
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона ...23.06.2021 Глава Екатеринбурга утвердил обновленный состав архитектурно-градостроительного совета города
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении обновленного ...10.02.2021 Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга. Торжественная церемония ...