Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил состав комиссии по вопросам газоснабжения города

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал межведомственную комиссию для организации газоснабжения населения. Ее участниками стали представители муниципалитета и АО «Екатеринбурггаз», сообщает пресс-служба горадминистрации.



По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга Александра Брагина, совет создан по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для решения вопросов, связанных с подключением к газу домов жителей города.



«К настоящему моменту региональным оператором газификации принято в работу 1 тыс. 783 заявки; заключен 1 тыс. 501 договор о техническом присоединении, подключено 505 объектов», — отмечают специалисты Управления ЖКХ.



Также отмечается, что городские власти нацелены газифицировать и отдаленные территории региона. Так, уже ведется проектирование газопроводов для населения поселка Березит и села Верхнемакарово.



Добавим, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил размер максимальной субсидии на подключение к газу до 250 тыс. руб. Для покрытия расходов на газификацию размер стандартной субсидии повышен с 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.