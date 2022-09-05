Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 12,6 млн рублей на подготовку к отопительному сезону в Ивделе

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о направлении 12,6 млн руб. из резервного фонда в Ивдель. Эти средства пойдут на ремонт трех газовых котельных в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщает департамент информационной политики региона.
На объектах требуется провести ремонтные работы, включая замену котлов, горелок, автоматов безопасности. От этих котельных тепло получают дома, в которых живут около 8,5 тыс. человек, Ивдельская центральная районная больница, три школы, два детских сада, филиал Североуральского политехникума, детская спортивная школа, библиотека, кинотеатр, дом детского творчества и другие объекты.
Каждый год в мае глава региона подписывает распоряжение правительства о подготовке к следующему отопительному сезону. В документе указываются сроки проведения комплекса мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов к пуску тепла.
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