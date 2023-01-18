Темпы создания новых франшиз на российском рынке могут упасть на 16%

УрБК, Москва, 24.05.2023. В 2023 году на российском рынке могут появиться примерно 500 новых франшиз, что на 16% меньше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных TopFranchise.ru. По мнению аналитиков Franshiza.ru, рынок пополнится только 250 новыми франшизами против 400 в прошлом году.
Среди причин снижения динамики — низкая активность иностранных компаний. В России второй год из-за политической обстановки почти не появляются новые международные бренды. Согласно информации Nikoliers, за 2022 год на российский рынок вышли 9 иностранных франшиз против 19 в 2021 году.
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