Темпы создания новых франшиз на российском рынке могут упасть на 16%

УрБК, Москва, 24.05.2023. В 2023 году на российском рынке могут появиться примерно 500 новых франшиз, что на 16% меньше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных TopFranchise.ru. По мнению аналитиков Franshiza.ru, рынок пополнится только 250 новыми франшизами против 400 в прошлом году.



Среди причин снижения динамики — низкая активность иностранных компаний. В России второй год из-за политической обстановки почти не появляются новые международные бренды. Согласно информации Nikoliers, за 2022 год на российский рынок вышли 9 иностранных франшиз против 19 в 2021 году.