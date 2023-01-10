УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:45

Приток новых иностранных брендов на российский рынок снизился вдвое

УрБК, Москва, 18.01.2023. По итогам 2022 года в России приток иностранных брендов оказался ниже, чем в 2021 году. По подсчетам Nikoliers, в 2021 году на отечественный рынок пришли 19 марок, а в 2022 — девять. В CORE.XP говорят о десяти в прошлом году и 16 — в позапрошлом. NF Group сообщает об открытии в 2022 году 11 брендов, передает «Коммерсантъ».

Кроме того, по данным Nikoliers, окончательно решили покинуть российский рынок 23 компании, еще 27 приостановили работу в стране. Около 22 иностранных организаций, владеющих 31 брендом, продали свои российские подразделения. Эти магазины были открыты под новыми вывесками.

Эксперты связывают снижение числа новых брендов нежеланием иностранных ритейлеров инвестировать в российскую экономику в связи с высокими рисками. Также иностранцев отталкивают сохраняющиеся проблемы с логистикой. Вдобавок выход нового бренда на рынок — это процесс, занимающий минимум год.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2023 В 2022 году российский рынок легковых автомобилей упал на 59%

УрБК, Москва, 10.01.2023. В 2022 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 59%, до 676 ...

07.06.2022 Российские власти направят 500 млн рублей на продвижение российских брендов

УрБК, Москва, 07.06.2022. Российские власти в 2022 году направит 500 млн руб. на продвижение различных российских ...

27.02.2019 Group PSA объявила о возвращении в Россию бренда Opel

УрБК, Москва, 27.02.2019. Французская автомобилестроительная компания Group PSA намерена вернуть автомобили Opel на ...

21.10.2015 Доля иностранных инвестиций в фондовый рынок РФ снизилась вдвое

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2015. Иностранные инвесторы вдвое сократили свои вложения в российский фондовый рынок. Об ...

19.12.2012 «Магазин магазинов»: Екатеринбург является одним из лидеров российского рынка по представлению международных марок

УрБК, Москва, 19.12.2012. Международные марки, представленные в России, открыли за 2012 г. 1,2 тысячи магазинов, ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (270)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18