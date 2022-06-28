Приток новых иностранных брендов на российский рынок снизился вдвое

По итогам 2022 года в России приток иностранных брендов оказался ниже, чем в 2021 году. По подсчетам Nikoliers, в 2021 году на отечественный рынок пришли 19 марок, а в 2022 — девять. В CORE.XP говорят о десяти в прошлом году и 16 — в позапрошлом. NF Group сообщает об открытии в 2022 году 11 брендов, передает «Коммерсантъ».



Кроме того, по данным Nikoliers, окончательно решили покинуть российский рынок 23 компании, еще 27 приостановили работу в стране. Около 22 иностранных организаций, владеющих 31 брендом, продали свои российские подразделения. Эти магазины были открыты под новыми вывесками.



Эксперты связывают снижение числа новых брендов нежеланием иностранных ритейлеров инвестировать в российскую экономику в связи с высокими рисками. Также иностранцев отталкивают сохраняющиеся проблемы с логистикой. Вдобавок выход нового бренда на рынок — это процесс, занимающий минимум год.