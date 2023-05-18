Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить в выходные полное патрулирование выездов и въездов в леса региона

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить в выходные патрулирование всех выездов и въездов в лес. Он подчеркнул, что сейчас необходим строгий контроль соблюдения гражданами требований особого противопожарного режима. Об этом было объявлено в ходе совещания с участием главы Рослесхоза Ивана Советникова.



«В эти выходные необходимо обеспечить стопроцентное патрулирование всех въездов и выездов в лес. Максимально охватить подходы к водоемам. Привлекайте в том числе и волонтеров. Круглые сутки должен работать штаб. Я сам лично буду звонить, смотреть, как эта работа ведется», — цитирует Е. Куйвашева департамент информационной политики региона.



И. Советников указал на то, что площадь лесных пожаров на Среднем Урале уменьшилась по сравнению с началом мая. При этом сохраняется риск возникновения новых очагов, и ключевая задача — не допустить их появления.



Также на совещании затрагивался вопрос безопасности популярных у отдыхающих мест. Например, обсуждался Сысертский городской округ. Здесь усилят патрулирование, в том числе с привлечением сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.