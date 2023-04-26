Компания «Атомстройкомплекс» разместила на крыше головного здания в Екатеринбурге логотип из декоративного мха

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» разместила на крыше головного здания в Екатеринбурге необычный логотип. Проект по экстенсивному озеленению выполнен в двух цветах — белом и зеленом, с использованием мха и декоративной крошки, сообщает пресс-служба застройщика.



«Зеленая кровля — одно из самых перспективных направлений «зеленого строительства», которое активно прививается в нашей стране: уже приняты рекомендательные ГОСТы по озеленению крыш зданий, внедряются соответствующие национальные стандарты. Наш проект по экстенсивному озеленению без дополнительного укрепления кровли и переноса существующих инженерных сетей стал пионером не только для Екатеринбурга, но и для России», — отметила заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.



Озеленение кровли решает несколько важных проблем в мегаполисе: позволяет улучшить экологическую ситуацию, снижает солнечную нагрузку на здание летом, уменьшает теплопотери зимой. Уникальность проекта компании «Атомстройкомплекс» заключается в размещении «зеленой» зоны на кровле уже эксплуатируемого здания без внесения конструктивных изменений.





Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



«Первые растения были высажены на крыше два года назад. Поскольку у проекта нет аналогов в нашей климатической зоне, оптимальные решения приходится искать на собственном опыте. Сейчас уже определились сортовые «пристрастия» кровли — растения, которые пережили несколько смен сезонов и выдержали воздушный поток от крышной вентиляции», — рассказал кандидат биологических наук, куратор проекта Алексей Овсянников.



Пока застройщик не готов использовать проект как серийный, но полученный экспертный опыт уже применяется на практике. Так, при благоустройстве террасы на кровле дома «Свобода Residence» экстенсивное озеленение использовали как декоративный прием. Этот проект в 2022 году получил серебряный диплом Green roof challenge в номинации «Общественные пространства».