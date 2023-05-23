Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 24.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 22,86 коп., до 80,16 руб., евро — на 5,39 коп., до 86,55 руб.