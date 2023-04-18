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Вчера, 16:22

В России на 30% выросло число банкротств граждан

УрБК, Москва, 23.05.2023. За I квартал 2023 года российские арбитражные суды рассмотрели на 30% больше дел о банкротстве, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, сообщает «Прайм».

Также, по его информации, на 23% выросло количество дел о взыскании с россиян долгов. В связи с этим В. Лебедев указывает на необходимость в дальнейшем усовершенствовать законодательство о банкротстве, упростить и ускорить судебные процедуры, унификацию.

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