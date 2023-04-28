Воспитанник школы самбо из Академического района Екатеринбурга вошел в сборную Свердловской области для участия в первенстве России

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Воспитанники школы самбо из Академического района Екатеринбурга взяли пять призовых мест на последних соревнованиях по этому виду спорта. Речь идет об областном турнире в Сухом логу, первенствах Ленинского района и Уральского федерального округа. В итоге один из участников, Абдуллазиз Муминов, вошел в сборную Свердловской области, которая выступит на первенстве России.
Как рассказали в пресс-службе застройщика восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое», турнир по самбо стал частью программы по развитию системы единоборств в Академическом. Программа направлена на приобщение детей всех возрастов к спорту и здоровому образу жизни без значительных затрат. Поддержка различных видов спорта среди детей и взрослых, строительство воркаутов и площадок во дворах — одна из приоритетных задач для застройщика.
Добавим, что в апреле 2023 года в Академическом состоялось торжественное открытие Дворца дзюдо, который сможет принимать чемпионаты мирового уровня.
Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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