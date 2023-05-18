В Челябинской области годовая инфляция замедлилась до 2,2%

УрБК, Челябинск, 23.05.2023. Годовая инфляция в Челябинской области по итогам апреля замедлилась до 2,2% после 3,6% в марте. Замедление инфляции наблюдается в целом по России и Уральскому федеральному округу. Это объясняется эффектом высокой базы, поскольку годом ранее произошел резкий скачок цен, сообщает челябинское отделение Уральского ГУ Банка России.
Среди продовольственных товаров расширилось предложение в некоторых категориях. Например, выросло производство сырого молока, что способствовало замедлению роста цен на питьевое молоко, творог, кисломолочную продукцию. Сметана и вовсе подешевела относительно прошлого года. Благодаря росту выпуска кондитерских изделий шоколадные конфеты стоят дешевле, чем в апреле 2022 года.
В непродовольственном секторе замедлился рост цен на новые иномарки, парфюмерию и косметику. Моющие и чистящие средства подешевели. Этому способствовало расширение производства отечественных товаров и налаживание поставок по каналам параллельного импорта.
В сфере услуг рост цен замедлился в первую очередь за счет удешевления авиаперевозок относительно прошлого года. На это повлияло расширение предложения полетных программ в регионе.
Добавим, что по итогам 2023 года Банк России ожидает годовую инфляцию в стране на уровне 4,5-6,5%, а в 2024-м на уровне 4%.
В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в марте. Замедление роста цен ...18.05.2023 Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,31% по итогам апреля
УрБК, Москва, 18.05.2023. В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в ...21.02.2023 Годовая инфляция в Челябинской области в январе замедлилась на 0,3%
УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2023 года замедлилась до 10,07% после ...18.10.2022 Годовая инфляция в Челябинской области в сентябре составила 11,09%
УрБК, Челябинск, 18.10.2022. По итогам сентября 2022 года инфляция в Челябинской области замедлилась с 11,98% до ...19.11.2021 Инфляция на непродовольственном рынке Южного Урала замедлилась до 6,3%
УрБК, Челябинск, 19.11.2021. В октябре годовая инфляция в непродовольственном секторе Челябинской области замедлилась ...