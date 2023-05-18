В Челябинской области годовая инфляция замедлилась до 2,2%

УрБК, Челябинск, 23.05.2023. Годовая инфляция в Челябинской области по итогам апреля замедлилась до 2,2% после 3,6% в марте. Замедление инфляции наблюдается в целом по России и Уральскому федеральному округу. Это объясняется эффектом высокой базы, поскольку годом ранее произошел резкий скачок цен, сообщает челябинское отделение Уральского ГУ Банка России.



Среди продовольственных товаров расширилось предложение в некоторых категориях. Например, выросло производство сырого молока, что способствовало замедлению роста цен на питьевое молоко, творог, кисломолочную продукцию. Сметана и вовсе подешевела относительно прошлого года. Благодаря росту выпуска кондитерских изделий шоколадные конфеты стоят дешевле, чем в апреле 2022 года.



В непродовольственном секторе замедлился рост цен на новые иномарки, парфюмерию и косметику. Моющие и чистящие средства подешевели. Этому способствовало расширение производства отечественных товаров и налаживание поставок по каналам параллельного импорта.



В сфере услуг рост цен замедлился в первую очередь за счет удешевления авиаперевозок относительно прошлого года. На это повлияло расширение предложения полетных программ в регионе.



Добавим, что по итогам 2023 года Банк России ожидает годовую инфляцию в стране на уровне 4,5-6,5%, а в 2024-м на уровне 4%.