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УБРиР запустил сервис для проверки контрагентов

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил сервис «Светофор», с помощью которого предприниматели смогут проверить своих потенциальных партнеров перед совершением сделки. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Сервис дает возможность оценить, насколько безопасно работать с возможным контрагентом. Каждое предприятие может получить красный, желтый или зеленый рейтинг. При наличии сомнений в честности сделки или договора можно получить экспресс-отчет, изучить информацию о контрагенте и ознакомиться с рекомендациями по работе с ним. В ходе анализа учитывается более 40 факторов из нескольких десятков источников, а информация обновляется ежедневно.

Также предприниматель с помощью бесплатного сервиса «Бизнес-индикатор» может проверить себя и узнать свой рейтинг. Он формируется на основе нескольких показателей. Как и в сервисе «Светофор», при анализе учитывается множество факторов, а данные обновляются каждый день. Программа полезна для системного самоконтроля.

Проверяя себя или своих контрагентов, бизнес может получить полную информацию и при необходимости отказаться от той или иной операции, чтобы не попасть в зону риска и избежать финансовых или репутационных потерь. УБРиР постоянно работает над сервисами, чтобы предприниматели были уверены в своей безопасности. Так, с начала мая в «Светофоре» и «Бизнес-индикаторе» стал доступен еще один критерий: «Риск совершения сомнительных операций».

«Нам важно помочь предпринимателям сэкономить время, снизить финансовые риски и сохранить репутацию, а также позволить защититься от ненадежных контрагентов и взглянуть на свой бизнес глазами банка, налоговой службы или Банка России. Получая объективную оценку, клиенты могут отказаться от сомнительных сделок и оптимизировать процессы, чтобы избежать блокировок счетов и дополнительных проверок. Для этого мы развиваем такие сервисы, как «Светофор» и «Бизнес-индикатор», в интернет-банке», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Подключить сервисы можно дистанционно, в интернет-банке для предпринимателей. Он доступен всем клиентам, имеющим расчетный счет в УБРиР. Воспользовавшись услугой и проанализировав информацию из «Светофора» и «Бизнес-индикатора», каждый предприниматель может вести свое дело безопасно. Более подробно ознакомиться с функционалом сервисов и оставить заявку на открытие счета можно на сайте.

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