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УБРиР начал выдавать бесплатный доступ к сервису для оценки контрагентов

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 33-летия начал выдавать клиентам подарки. В том числе он предоставляет бесплатный доступ к сервису «Светофор», который дает возможность оценивать контрагентов и снижать риски для бизнеса. Пользоваться им смогут новые клиенты в течение первого месяца с момента подключения, сообщает пресс-служба УБРиР.

«Светофор» может быть полезен индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, участникам государственных контрактов, а также тем, у кого более 15 контрагентов. С помощью сервиса можно оценить уровень безопасности взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами. В зависимости от степени риска компания получает красный, желтый или зеленый рейтинг. При необходимости можно запросить экспресс-отчет с подробными данными о контрагенте.

Оценка потенциального партнера осуществляется на основе анализа более 40 факторов из различных источников с ежедневным обновлением информации. Это помогает исключить сделки или контракты, которые могут представлять финансовые или репутационные риски. Пакет услуг «Светофор» также позволяет получать уведомления по счету, проводить неограниченное количество проверок, автоматически заполнять реквизиты получателя и аннулировать неоплаченные платежи.

«Оценивая риски при выборе партнеров и получая важную информацию вовремя, наши клиенты могут сэкономить время, деньги и сохранить свою репутацию. Сервис «Светофор» помогает избежать непредвиденных блокировок счетов и дополнительных проверок. Объективная оценка позволяет отказаться от сомнительных сделок и оптимизировать бизнес-процессы», — отметил директор Центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.

Акция действует с 1 по 30 сентября 2023 года включительно. Подключить сервис можно дистанционно в интернет-банке «Бизнес Лайт 2.0», а также в отделениях УБРиР.
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