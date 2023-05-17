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Вчера, 09:44

Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 2,86 коп., до 79,93 руб., евро — на 21,93 коп., до 86,49 руб.

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