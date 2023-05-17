Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 2,86 коп., до 79,93 руб., евро — на 21,93 коп., до 86,49 руб.
УрБК, Москва, 17.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2023 года. Курс долл. США ...16.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 90 коп., евро — на 1 руб. 84 коп.
УрБК, Москва, 16.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2023 года. Курс долл. США ...26.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 26.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. ...22.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 62 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2023 года. Курс долл. ...