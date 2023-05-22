В Челябинской области за апрель выдано 2 тыс. 796 автокредитов

УрБК, Челябинск, 22.05.2023. В Челябинской области за апрель 2023 года было выдано 2 тыс. 796 автокредитов. Это на 7,1% больше, чем в марте, — 2 тыс. 069. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По стране автокредитование также выросло на 10,3%: с 62,4 тыс. в марте до 68,8 тыс. в апреле. В апреле прошлого года показатель и вовсе составлял 17,3 тыс. — разница 297,6%. Последнее объясняется резким спадом на авторынке прошлой весной из-за санкций.
«Выдача автокредитов растет второй месяц подряд, а их количество в апреле оказалось наибольшим за последние 16 месяцев, превысив показатели начала прошлого года. Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом», — отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.
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