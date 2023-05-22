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22.05.2023

В Свердловской области выдача автокредитов за месяц выросла почти на 20%

С марта по апрель 2023 года выдача автокредитов в Свердловской области выросла на 19,7%: с 1 тыс. 612 до 1 тыс. 930. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Схожие тенденции наблюдаются в целом по России: выдача кредитов выросла с 62,4 тыс. в марте до 68,8 тыс. в апреле (плюс 10,3%). По сравнению с апрелем 2022 года рост составил 297,6%, когда было выдано 17,3 тыс. подобных займов. Такой рост объясняется резким спадом показателей в отрасли на фоне санкций.

«Выдача автокредитов растет второй месяц подряд, а их количество в апреле оказалось наибольшим за последние 16 месяцев, превысив показатели начала прошлого года. Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом», — пояснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

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