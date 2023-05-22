В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области с 22 по 28 мая ожидается жаркая погода, дневная температура может подняться до +30 градусов. Об этом сообщается Уральский гидрометцентр.
Дневная температура в понедельник, 22 мая, ожидается на уровне +23-28 градусов. Преимущественно без осадков, со слабым неустойчивыми ветром.
На 23 и 24 мая дневная температура прогнозируется в пределах +24-29 градусов. Ветер неустойчивый слабый, преимущественно без осадков.
Также 22-24 мая в большинстве районов Свердловской области чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность — 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.
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