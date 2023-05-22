Свердловский областной суд поддержал транспортную прокуратуру в деле директора по логистике компании «Карабашские Абразивы»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Свердловский областной суд признал законным решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга по иску уральского транспортного прокурора. Дело касалось взыскания в пользу государства более 5 млн руб., которые должностное лицо получило незаконно.



Иск был подан в связи с приговором бывшему директору по логистике ООО «Карабашские Абразивы», который был осужден за совершение пяти преступлений, предусмотренных частями 6, 7 и 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный в значительном, крупном и особо крупном размерах». Организации платили осужденному за обеспечение преференций при оформлении заявок на предоставление железнодорожных составов для перевозки грузов.



В связи со значимостью данных правонарушений требования искового заявления в суде апелляционной инстанции поддержаны заместителем транспортного прокурора. В итоге судебное решение вступило в законную силу.