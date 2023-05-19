На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец апреля 2023 года составило 264,4 тыс. голов, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (255,8 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.
Помимо этого, на 2,5% увеличилось поголовье коров, на 3,5% — свиней.
В свою очередь, в хозяйствах региона на 4,1% уменьшилось поголовье птиц, на 0,9% — овец и коз.
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